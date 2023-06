Diocesi: Massa Carrara, domani a Pontremoli la Giornata sacerdotale guidata da mons. Vaccari

Domani, venerdì 16 giugno, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, anche la Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli celebrerà la Giornata sacerdotale, ricorrenza che – spiegano dalla diocesi – “pone l’attenzione ogni anno sulla identità e la missione dei sacerdoti, chiamati ogni giorno a rinnovare quel patto di fedeltà col Signore Gesù e la sua Chiesa”. Per l’occasione, il vescovo Mario Vaccari ha convocato sacerdoti e diaconi presso i locali del Seminario di Pontremoli, intitolato proprio al Sacro Cuore di Gesù. Già lo scorso anno questa iniziativa si era tenuta a Pontremoli per essere più “in sintonia” con le celebrazioni del quarto centenario della Madonna del Popolo.

Dopo la recita dell’Ora Media alle 9.30, dalle 10 è in programma l’intervento del vescovo. A seguire la celebrazione eucaristica nella quale, come di consueto, verranno ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale di alcuni sacerdoti. In particolare, quest’anno si fa memoria del 70° di don Eraldo Tognocchi, del 60° di don Danilo Vita, del 25° di don Mario Arenare, don Stefano Lagomarsini e don Graziano Galeotti. Nell’occasione verranno anche ricordati nella preghiera i sacerdoti defunti nell’anno pastorale 2022/2023.