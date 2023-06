Gmg Lisbona: diocesi Padova, il 17 giugno l’incontro triveneto dei giovani

Sarà la città di Padova ad accogliere sabato prossimo l’incontro triveneto dei giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù nel prossimo mese di agosto a Lisbona.

Nella giornata di 17 giugno 2023 è prevista la presenza di 1.600 giovani provenienti dalle 15 diocesi del Nordest, accompagnati da parecchi vescovi, oltre che dai sacerdoti, dai religiosi e dalle consacrate. Si ritroveranno nella città che da secoli custodisce le reliquie di Sant’Antonio che – conosciuto in tutto il mondo come “di Padova” – è in realtà nativo di Lisbona, la città che ospiterà l’incontro mondiale dei giovani con il Papa. Saranno però quasi 7.000 quelli che partiranno dal Veneto, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli-Venezia Giulia (con le rispettive Diocesi o con associazioni o movimenti) per vivere l’incontro in terra portoghese dall’1 al 6 agosto. Quello di sabato prossimo sarà, quindi, un felice preambolo all’evento portoghese e un’occasione propizia per conoscersi tra giovani del Nordest che già da mesi, nelle singole diocesi, si stanno preparando a partire.

L’appuntamento è fissato per le 10.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta dove i giovani vivranno un momento di preghiera e di testimonianza incentrato sul versetto evangelico e tema della prossima Gmg: “Maria si alzò e andò in fretta”. La voce di alcuni giovani e di un frate del convento del Santo aiuterà i partecipanti a calare dentro la propria vita la vicenda umana e cristiana di Antonio. Inizierà poi il pellegrinaggio verso la Basilica antoniana preceduta dalla benedizione ai pellegrini da parte dei vescovi presenti (molti dei quali parteciperanno poi con i giovani delle proprie Chiese locali all’incontro di Lisbona). La visita in basilica, con il grande “serpentone umano” che attraverserà la città, sarà il culmine della mattinata e porterà i giovani a compiere il tradizionale gesto del pellegrino. Sarà possibile seguire l’evento di sabato 17 giugno attraverso una diretta televisiva che partirà alle 10.30 e si svilupperà su più emittenti. L’iniziativa è organizzata dalla Commissione che riunisce i Servizi di pastorale giovanile delle quindici diocesi del Triveneto ed è espressione del cammino fecondo di confronto e di progettazione comune tra le Chiese del Nordest.