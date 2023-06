Azzardo: Cnca e “Mettiamoci in gioco”, “il Governo renda disponibili i dati sul consumo di slot e vlt”

“Il Governo deve rendere disponibili, tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), i dati sul consumo di slot e vlt”. È questa la richiesta avanzata oggi dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) e dalla campagna “Mettiamoci in gioco”, che hanno organizzato oggi un convegno a Roma per fare il punto sulla questione azzardo. L’Adm, infatti, ha smesso di fornire questi dati essenziali per comprendere l’evoluzione del fenomeno e garantire così il diritto alla salute dei cittadini.

In tale occasione Cnca e “Mettiamoci in gioco” hanno nuovamente chiesto a Governo e Parlamento “una legge di regolamentazione del settore, che continua a crescere in modo inquietante senza quelle norme che ne limiterebbero i rilevanti effetti negativi dal punto di vista sanitario e sociale”. Le due organizzazioni chiedono anche che “sia riattivato quanto prima l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, facendo le relative nomine, di non ridurre la dotazione del fondo nazionale di prevenzione e cura e di garantire, a livello regionale, l’attuazione dei piani di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo (Dga).