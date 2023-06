Diocesi: Brescia, domani nella Giornata per la santificazione del clero il ricordo di mons. Bruno Foresti

La Giornata per la santificazione del clero di Brescia, in programma domani, venerdì 16 giugno, nella solennità del sacratissimo Cuore di Gesù, sarà l’occasione per ricordare mons. Bruno Foresti nel centenario della nascita con un momento di riflessione a lui dedicato. Il presule, morto a luglio 2022, ha guidato la Chiesa bresciana dal 1983 al 1998 dopo essere stato prima vescovo ausiliare e poi arcivescovo metropolita di Modena e Nonantola.

Dalle 10, presso il Centro pastorale “Paolo VI”, alcune note biografiche e l’intervento “La carità pastorale” verranno offerti da Michele Busi e da mons. Gabriele Filippini. Alle 11, poi, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada.

“L’invito a questo significativo appuntamento – si legge in una nota della diocesi – si estende a tutti i fedeli, ai nostri familiari e a coloro che ci aiutano nel nostro servizio ministeriale; un invito particolare è rivolto ai membri dell’Apostolato della preghiera e dell’Associazione Famigliari del clero”.