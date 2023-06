Dialogo: musulmani Ahmadi, a Bologna il meeting annuale “Amore per tutti, odio per nessuno”

Dal 16 al 18 giugno a Bologna il meeting annuale della comunità Ahmadiyya in Italia in collegamento con tutte le altre comunità sparse nel mondo. È l’occasione unica per i musulmani Ahmadi di riunirsi, celebrare la loro fede, promuovere la pace universale al motto: “Amore per tutti, odio per nessuno”. La Jalsa Salana dell’Ahmadiyya Muslim Jamaat è un evento annuale che si tiene in tutto il mondo e, si legge in una nota, rappresenta una testimonianza di pratica dei principi fondamentali di questa comunità islamica. Il motto dell’Ahmadiyya Muslim Jamaat, “Amore per tutti, odio per nessuno”, è il cuore pulsante di questa comunità che ha come fine ultimo la pace e la coesistenza degli esseri umani indipendentemente dalla loro fede, dalla razza o dalla nazionalità. La comunità italiana di Ahmadiyya Muslim Jamaat presenta oltre 14 nazionalità. I musulmani ahmadi che vivono in Italia, “si sforzano ogni giorno, nelle loro città, professioni, famiglie e cerchie amicali, di formare una famiglia unica, dove l’armonia, la fratellanza e l’uguaglianza siano i principi guida”. Dopo l’innalzamento della bandiera, un momento solenne che simboleggia l’unità e l’impegno per la pace che avverrà venerdì 16 giugno alle 17.30, seguiranno una serie di eventi e momenti di dialogo e di incontro con ospiti e partecipanti di altre fedi e confessioni.