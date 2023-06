Maturità: mons. La Placa (Ragusa), “non un punto d’arrivo ma una tappa per continuare il cammino”. Il 20 giugno “messa prima degli esami” in tutti i comuni

Nel suo messaggio augurale a tutti i giovani che si accingono a sostenere gli esami di maturità, che iniziarono il 21 giugno, il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa augura, in particolare, “di affrontare questi giorni di esami con il giusto spirito, serenamente e con sufficiente tensione. Spero – l’auspicio del presule – che ne ‘assaporiate’ ogni momento e facciate di questo esame non un punto di arrivo ma una tappa da cui riprendere e continuare il vostro cammino nella vita. Certamente avremo modo di in-contrarci, ma intanto vi benedico nel Signore, sicuro che non vi farà mancare la sua grazia. Buon esame di maturità!”.

Con il supporto del Servizio per la Pastorale giovanile, nei prossimi giorni si terranno, in tutti i comuni della diocesi, delle messe proprio per raccogliersi in preghiera prima di questo momento. Il vescovo celebrerà la “Messa prima degli esami” a Ragusa il 20 giugno alle 19 nella chiesa di San Pio X. Lo stesso giorno altre celebrazioni si terranno ad Acate (alle 19 in Chiesa Madre), a Comiso (alle 19 nella chiesa Maria Santissima delle Grazie), a Chiaramonte Gulfi (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Monterosso Almo (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Santa Croce Camerina (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Vittoria (alle 19 nella chiesa del Sacro Cuore). “Messa prima degli esami” anche domani a Giarratana (alle 18:30 in Chiesa Madre), e il 17 a Marina di Ragusa (alle 19 nella chiesa Santa Maria di Portosalvo).