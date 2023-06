Principato di Monaco: il gruppo giovani di Montecarlo mette in scena uno spettacolo su Carlo Acutis

È intitolato a Carlo Acutis il gruppo dei giovani della parrocchia di Sainte-Dévote, a Monaco-Montecarlo. Sono loro ad aver scritto, messo in scena e rappresentato durante tutto l’anno scolastico uno spettacolo sul giovanissimo beato. E ora lo rappresentano ancora una volta domani, venerdì 16 giugno, alle 20 sul piazzale antistante la chiesa di Santa Devota. Nel corso della serata verrà anche trasmesso un messaggio per i giovani della parrocchia di Antonia Salzano, madre del beato Carlo Acutis. “Il suo esempio colpisce particolarmente i giovani ed è in questo contesto che la parrocchia offre questo spettacolo eccezionale”, si legge in una nota dell’arcidiocesi, che invita i monegaschi. Sul sito della diocesi l’invito anche a iscriversi per partecipare alla messa che il Papa celebrerà il prossimo 23 settembre a Marsiglia.