Povertà: Caritas Perugia, prima “Festa della solidarietà” dell’emporio “Divina Misericordia”

Inaugurato nella primavera del 2016, l’emporio della solidarietà “Divina Misericordia”, situato nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte di Perugia (via Sacconi 10), dà appuntamento a tutti i suoi amici, fruitori, benefattori e volontari, sabato 17 giugno (ore 15-20), presso il complesso parrocchiale del Girasole in San Mariano di Corciano, per la prima “Festa della solidarietà”. È un’opera segno della Caritas diocesana gestita dalla Fondazione di Carità “San Lorenzo” Onlus (ente operativo della stessa Caritas) realizzata anche con i fondi 8xmille alla Chiesa cattolica. “Ci ritroveremo in tanti per fare memoria del bene che passa attraverso questo luogo, voluto dal cardinale Gualtiero Bassetti come opera-segno di carità della nostra Chiesa, insieme agli altri quattro empori attivi in aree sensibili del territorio diocesano (Perugia città, Ponte San Giovanni, Marsciano e Ponte Pattoli)”, sottolineano nell’invito il diacono Giampiero Morozzi, responsabile dell’emporio “Divina Misericordia”, e don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, auspicando che questa festa di comunità venga celebrata ogni anno e sia estesa anche tutti gli altri empori, come invito a ricordarci che “il Suo amore è per sempre” (Salmo 118,1) e che la solidarietà non mancherà mai. “Abbiamo bisogno di un cammino insieme e dell’aiuto di tutti per costruire una società più giusta”.

La festa del 17 giugno, precisa Elena Gattavilla, responsabile del Coordinamento empori diocesani della solidarietà, “vuole fare conoscere queste opere di carità a livello territoriale con il coinvolgimento, oltre della Caritas diocesana, di diverse realtà socio-caritative di espressione ecclesiale e non solo. Non è un caso che a questa prima festa siano state invitate con proprie testimonianze e stand, l’Associazione italiana persone down, la casa famiglia Il Poggio degli Aquiloni e i detenuti del Carcere di Capanne in semi libertà, unitamente ai volontari Caritas. Attualmente sono oltre 450 famiglie in emergenza alimentare e economica – sottolinea la responsabile – a fruire dell’emporio Divina Misericordia, accompagnate nel ritorno all’autonomia”.