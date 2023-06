Azzardo: Cnca, 37 enti associati alla Federazione svolgono attività nell’ambito del Dga

“Sono 37 gli enti associati alla Federazione che svolgono attività in ambito Dga (disturbo da gioco d’azzardo), così distribuiti: Toscana 10, Lombardia 4, Lazio 4, Calabria 4, Piemonte 3, Veneto 3, Emilia Romagna 3, Liguria 2, Marche 2, Umbria 1, Puglia 1. 25 di essi partecipano ai tavoli regionali sul Dga, 23 attuano progetti previsti nel piano, 4 partecipano solo al coordinamento del piano e 6 attuano i progetti e partecipano al coordinamento”. Il Cnca ha presentato oggi, nel corso di un convegno organizzato a Roma con la campagna “Mettiamoci in gioco” sulla questione del gioco d’azzardo, un’indagine sui servizi offerti dalle proprie organizzazioni socie in tale settore. “Tra le 23 organizzazioni che svolgono attività di trattamento, 10 gestiscono servizi residenziali (di cui 6 comunità terapeutiche dedicate) e 4 dei moduli residenziali”, precisa il Cnca. Queste “le principali prestazioni erogate: ciclo di colloqui motivazionali (18 enti), gruppi di auto-aiuto (8), gruppi psico-educazionali con facilitatore (18), gruppi terapeutici (14), gruppi per familiari (8), gruppi in trattamento misto, familiari e giocatori (3)”. Le attività di trattamento “vedono coinvolti 129 operatori e gli educatori sono la figura professionale prevalente”. Per quanto riguarda invece le attività di prevenzione svolte da 24 organizzazioni, “sono 151 gli operatori coinvolti, sempre con prevalenza di educatori”. Tutte le organizzazioni mappate hanno “rapporti consolidati con il territorio, in particolare con Asl, altre organizzazioni di terzo settore, Comuni, Regioni, scuole”.