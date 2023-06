Diocesi: Teramo, festa del motociclista al santuario San Gabriele con mons. Mencuccini in sella alla moto per la solidarietà in Bormeo

(foto santuario San Gabriele)

È in programma per domenica 18 giugno nel santuario di San Gabriele dell’addolorata di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, la festa del motociclista che, come ogni anno, vede la partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da varie parti d’Italia. A guidare la carovana, in sella alla moto, ci sarà il vescovo passionista mons. Giulio Mencuccini, 77 anni, già missionario in Indonesia per quasi cinquant’anni e ora vescovo emerito della diocesi di Sanggau nel Borneo occidentale. La festa è organizzata per sensibilizzare le persone che amano la motocicletta, ed in particolare i giovani, alla solidarietà nei confronti dei poveri, infatti saranno raccolti fondi in favore della missione passionista nella diocesi di Sanggau nel Borneo che, parallelamente all’espansione che sta registrando la località, anche nel numero di cattolici, presenta crescenti esigenze quali chiese, scuole, asili ed ospedali. Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’arrivo dei partecipanti al santuario di San Gabriele, seguito da un giro turistico con tappa alla cattedrale di Teramo dove, dopo i slauti del sindaco e del vescovo mons. Lorenzo Leuzzi, i motociclisti porteranno un omaggio a San Berardo, vescovo e patrono della diocesi di Teramo-Atri, di cui quest’anno si celebra il nono centenario della morte (1123-2023). Alle ore 11,15 il corteo farà tappa a Pretara di Isola del Gran Sasso, luogo natale di San Berardo, mentre alle ore 12 ci sarà la messa presieduta da mons. Mencuccini, seguita dalla benedizione dei motociclisti, con preghiera speciale per i motociclisti morti.