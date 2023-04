Sport e solidarietà: Venezia, domani la tradizionale passeggiata “Su e Zo per i Ponti” arriva nell’Arsenale

Torna domani, domenica 16 aprile, a Venezia la tradizionale passeggiata di solidarietà “Su e Zo per i Ponti” che, per la 43ª edizione del 2023, vedrà le porte dell’Arsenale di Venezia aperte ai partecipanti alla manifestazione, grazie alla disponibilità della Marina militare. Accessibile per chi aderisce alla manifestazione anche la chiesa di San Biagio, nota anche come San Biagio dei Marinai, parrocchia militare per la Marina e per le altre forze armate operanti in Venezia e parte integrante del Museo storico navale. La giornata sarà animata da gruppi folkloristici e sbandieratori che si esibiranno all’interno degli spazi dell’Arsenale. Sarà possibile iscriversi anche domani alla passeggiata, al costo di 9,50 euro, nelle biglietterie Su e Zo sul piazzale antistante la Stazione Venezia S. Lucia e in Piazza San Marco. La Su e Zo per i Ponti è organizzata e promossa dall’associazione Tgs Eurogroup insieme a Agesc-Associazione genitori scuole cattoliche, Ctg-Centro turistico giovanile, Ex allievi Don Bosco, Fism-Federazione italiana scuole materne, Noi Associazione, Salesiani cooperatori e Associazione salesiani cooperatori, con il patrocinio di Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport, in collaborazione con il Settore programmazione e gestione degli eventi e tutela delle tradizioni e il servizio comunicazione turistica del Comune di Venezia.