Educazione: Roma, martedì 18 aprile si presenta il progetto “Futura” per il contrasto della disuguaglianza di genere

In un contesto di crescita delle disuguaglianze sociali e territoriali, il progetto pilota “Futura” interviene per ridurre la disuguaglianza di genere che frena aspirazioni e talenti di bambine, ragazze e giovani donne. “Futura” promuove i percorsi di crescita e di autonomia di 300 ragazze e giovani donne con un’età compresa tra i 13 e i 24 anni, tra le quali 50 mamme, attraverso piani educativi personalizzati.

Il progetto, che si sviluppa su due annualità in tre territori caratterizzati da svantaggio socioeconomico nelle città di Napoli, Roma e Venezia, è promosso da Save the Children, Forum Disuguaglianze e diversità, e Yolk™, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Futura” contribuisce a contrastare la povertà educativa femminile, offrendo opportunità di crescita ed emancipazione, anche attraverso il rafforzamento delle comunità educanti, promuovendo il lavoro di rete e la costruzione di nuovi sistemi territoriali di welfare.

L’evento di presentazione del progetto si svolgerà in presenza martedì 18 aprile, alle ore 11, presso l’Auditorium Eglantyne Jebb di Save the Children in piazza San Francesco di Paola 9, Roma. Nel corso della presentazione, interverranno Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Messina, consigliere delegato e cEO di Intesa Sanpaolo, Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, Andrea Morniroli, co-coordinatore nazionale Forum Disuguaglianze e diversità, Clementina Cordero di Montezemolo, presidente di Yolk™, e Linda Laura Sabbadini, direttrice di Dirm-Istat e membro del Comitato scientifico del progetto “Futura”, con la moderazione della giornalista Marianna Aprile.