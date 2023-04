Povertà educativa: Biella, inaugurata Cascina Oremo. Rossi-Doria (Con i Bambini), “un modello che interpreta in modo eccellente il principio di sussidiarietà art. 118 Costituzione”

Cascina Oremo apre le sue porte alla comunità. Completato il percorso di restauro di un’antica cascina biellese, inaugura oggi il nuovo polo educativo, sportivo, innovativo e inclusivo aperto alla cittadinanza. 8.981 mq di spazi complessivi a disposizione di tutti grazie a una struttura all’avanguardia e inclusiva dotata di spazi didattici, palestre, piscine, aule e laboratori fruibili da bambini e adulti con e senza disabilità. Il progetto è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro messo in campo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella. Il centro accoglierà ogni anno 16.000 persone con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e avere un ruolo centrale come strumento di contrasto alla povertà educativa minorile. Proprio per questo, il progetto ha convinto l’impresa sociale “Con i Bambini” che, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro come cofinanziamento per le attività che saranno organizzate all’interno di Cascina Oremo.

“Insieme alla Fondazione Cassa di risparmio di Biella abbiamo avviato un grande cantiere educativo che interessa tantissimi bambini e adolescenti con le loro famiglie, mettendo insieme scuole, organizzazioni di Terzo settore, istituzioni e privati – commenta Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini –. È un modello che interpreta in modo eccellente il principio di sussidiarietà dell’art. 118 della nostra Costituzione, alleanze educative nate grazie al Fondo e all’attivazione della Fondazione Cassa di risparmio di Biella. Da oggi le tante iniziative già all’opera potranno crescere e rafforzarsi anche grazie ad uno spazio di condivisione e sevizi modello come Cascina Oremo. Un segno tangibile del ruolo delle fondazioni sul territorio, ovvero essere un collettore della comunità e un volano per lo sviluppo. I gemellaggi con realtà di Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia danno da subito un respiro nazionale a questa eccellenza biellese”.

Talento, inclusione, sostenibilità: sono queste le parole-chiave che descrivono il progetto Cascina Oremo, un’iniziativa molto ambiziosa e con grandi ricadute territoriali, che rappresenta un prezioso dono della Fondazione alla comunità biellese, ma soprattutto alle nuove generazioni.

Si tratta di un progetto strategico capace di rigenerare un intero asse della città, con al centro il Polo formativo di Città Studi e l’Accademia dello Sport Pietro Micca, e che è riuscito a coinvolgere una rete ampia e coesa di enti e associazioni a testimonianza del ruolo sempre più centrale della Fondazione per il territorio, che da ente erogatore si è trasformato negli anni in un soggetto promotore di progetti per la comunità e aggregatore di diverse realtà operanti nel Biellese. Cascina Oremo mira ad essere un modello di riferimento da replicare anche livello nazionale.