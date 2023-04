Diocesi: Sanremo, nel pomeriggio “Giochi senza barriere”

Sarà il campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma, ad ospitare nel pomeriggio di oggi, sabato 15 aprile, la nuova edizione di “Giochi senza barriere”. L’iniziativa promossa dalla Pastorale dello sport e del tempo libero della diocesi di Ventimiglia-Sanremo e dall’associazione Polisportiva Integrabili, prenderà il via alle 15. In programma, spiega una nota, “un pomeriggio di sport per ragazzi con e senza disabilità, per il puro piacere di giocare insieme senza barriere”. I ragazzi partecipanti avranno la possibilità di fare sport come handybike, hugbike, atletica, rugby, calcio, arrampicata, mountanbike; “il tutto – prosegue la nota – insieme a nuovi amici all’insegna dei più grandi valori dello sport: questa è davvero una occasione unica da non perdere. Vedere bambini, ragazzi, adulti con disabilità insieme a bambini ragazzi adulti ‘normodotati’ che giocano insieme, che fanno sport insieme, che si aiutano reciprocamente in un clima di solidarietà e condivisione, porta ciascuno di loro a intraprendere nuovi percorsi di crescita, di sensibilizzazione, di relazioni, stimola la maturazione di una cultura del rispetto di tutti i soggetti coinvolti, oltre che prendere consapevolezza non tanto dei propri limiti ma delle proprie potenzialità”.

Il pomeriggio di sport e divertimento si concluderà con la preghiera e la benedizione dei presenti previste per le 18.