Reddito di cittadinanza: Russo (Alleanza contro la povertà), “necessario un confronto di merito con il Governo”

“Abbiamo appreso da alcune testate giornalistiche che è in dirittura di arrivo il provvedimento che supera definitivamente il Reddito di cittadinanza per introdurre nuovi strumenti di contrasto alla povertà”. Così dichiara Antonio Russo, portavoce nazionale dell’Alleanza contro la povertà in Italia.

“L’Alleanza contro la povertà nel richiamare la necessità di una misura che sia capace di rispondere ai bisogni delle persone in condizione di fragilità – conclude il portavoce – auspica che il Governo attivi un confronto di merito prima del varo definitivo della riforma”.