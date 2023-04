Diocesi: Pesaro e Urbino, il 19 aprile convegno su “Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia”

“Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia – Dialoghi, esperienze, testimonianze”. Questo il tema del convegno in programma per il pomeriggio di mercoledì 19 aprile ad Urbino. L’evento ospitato dalle 17 presso l’aula magna del Rettorato dell’Università, è patrocinato dalle arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e di Pesaro. Interverranno l’economista Luigino Bruni su “Capitalismo meridiano. Alle radici dello spirito mercantile tra religione e profitto” e fra Andrea Ricatti, frate minore della provincia religiosa delle Marche, su “The Economy with Francesco”. Modererà il convegno Giuseppe Travaglini, professore ordinario di Politica economica presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”-Dipartimento di Economia società politica, di cui è il direttore.