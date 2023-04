Diocesi: Oristano, la prossima settimana sarà in visita mons. Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli

L’arcidiocesi di Oristano si prepara ad accogliere mons. Mieczysław Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, in Ucraina. Nei prossimi giorni, infatti, il presule sarà in Sardegna, invitato da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, per celebrare la solennità della Madonna di Bonaria la cui festa è il 24 aprile. L’arcivescovo di Leopoli “restituirà” così la visita che mons. Baturi compì l’anno scorso in Ucraina.

Mons. Mokrzycki sarà in terra arborense il 22 e il 23 aprile prossimi: “Un’occasione – spiegano dall’arcidiocesi di Oristano – per incontrare vecchi amici ma anche l’opportunità per pregare tutti insieme per il dono della pace”. L’arcivescovo fin dagli anni in cui studiò a Roma coltiva sentimenti di amicizia e fraternità con alcuni sacerdoti arborensi conosciuto in quei tempi.

Il 22 aprile mons. Mokrzycki sarà a San Vero Milis dove celebrerà una messa per la pace alle 18 mentre il giorno seguente, domenica 23 aprile, celebrerà in cattedrale alle 12 alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni, che in mattinata amministrerà le Cresime in una delle parrocchie, e delle autorità locali. “La presenza di mons. Mokrzycki – conclude la nota – è occasione per la nostra Chiesa di pregare insieme a lui per il dono della pace e per non diminuire l’attenzione e gli aiuti alla martoriata terra ucraina”.