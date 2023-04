Diocesi: Asti, lunedì si festeggiano gli 80 anni del vescovo emerito Ravinale

Il vescovo emerito di Asti, mons. Francesco Ravinale, compirà 80 anni il 17 aprile. Per festeggiare la ricorrenza, lunedì è in programma alle 18.30 un apericena per il clero al Foyer delle Famiglie seguito alle 21 dalla celebrazione eucaristica che presiederà in cattedrale.

Mons. Ravinale, viene ricordato dal settimanale diocesano “Gazzetta d’Asti”, “ha lasciato la guida della diocesi nel 2018 ma ha scelto di restare ad Asti, ospitato dalle Suore della Pietà. La sua presenza, sempre molto discreta e preziosa, è apprezzata da tutti, in particolare dal vescovo Marco, con cui c’è una buona collaborazione”.