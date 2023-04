Donazione sangue: Avis Toscana, in lieve calo nel 2022 ma crescono le donatrici sotto i 25 anni

(foto Avis Toscana)

In occasione della 52ª Assemblea regionale di Avis Toscana, in programma il 15 e 16 aprile al teatro Fonderia Leopolda di Follonica, sono stati presentati oggi i dati delle donazioni di sangue nella Regione. Calano le donazioni totali di sangue, infatti nel corso del 2022 sono state raccolte 203.640 unità contro le 211.892 dell’anno precedente (-3,9%). Il calo delle donazioni sarebbe da relazionare ad una flessione generale del numero dei donatori in Toscana, anche se Avis Toscana continua a rappresentare il 52% della raccolta totale, mentre il 37% arriva da altre associazioni e l’11% da non associati. Il dato positivo però è la crescita del numero dei nuovi soci donatori Avis (+1,1%) ed in particolare quello delle donne donatrici nella fascia 18-25 anni che rappresentano il 53% dei soci donatori ed il 52,6% dei nuovi soci. Sono 7.018 i nuovi ingressi che rappresentano il 9,8% della forza associativa di Avis Toscana, che conta 71.425 donatori attivi. “La carenza di sangue, plasma ed emoderivati merita di essere affrontata tramite passaggi come quello di oggi, mettendo a confronto decisori pubblici, associazioni e trasfusionisti per tratteggiare un orizzonte d’intervento concreto e condiviso. Serve uno scatto in avanti e serve adesso, specie rispetto alla donazione di plasma”, ha spiegato la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, intervenuta all’assemblea assieme agli assessori regionali Serena Spinelli, Simone Bezzini, Alessandra Nardini e Leonardo Marras, al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, al consigliere regionale e vicepresidente della commissione Sanità, Andrea Ulmi, alla consigliera regionale e membro della commissione Sanità, Donatella Spadi, al sindaco di Follonica, Andrea Benini, alla direttrice del Centro regionale sangue, Simona Carli, alla direttrice sanitaria dell’Asl Toscana Sud Est, Simona Dei, e tanti protagonisti del sistema sangue toscano.