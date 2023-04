Ordo Virginum: Como, domani in cattedrale consacrazione di Silvia Calabrò presieduta dal card. Cantoni

Le consacrate dell’Ordo Virginum di Como annunciano che domani, 16 aprile, seconda Domenica di Pasqua della Divina Misericordia, Silvia Calabrò, della parrocchia di Fino Mornasco, riceverà la consacrazione delle Vergini dalle mani del vescovo, card. Oscar Cantoni, in cattedrale, alle 15.

La donna ha 36 anni e abita a Fino Mornasco. “Dopo il liceo scientifico mi sono laureata in Agraria – racconta –. Seguendo un grande desiderio di approfondire la mia fede, ho conseguito il Baccellierato in Teologia e sto concludendo la Licenza in Teologia Sistematica. Attualmente lavoro come insegnate di religione cattolica presso alcune scuole superiori, il liceo Paolo Giovio di Como e al Giuseppe Terragni di Olgiate Comasco. Ho svolto per molti anni vari servizi nella comunità pastorale di Fino, Socco e Andrate e in questi ultimi due anni ho frequentato come servizio pastorale la parrocchia di Maccio. Sin da giovane, sono sempre stata molto vicina alle diverse proposte diocesane e da quando ho iniziato il cammino di formazione nell’Ordo Virginum, sto prestando il mio servizio al Centro diocesano Vocazioni, nell’equipe diciottenni, dove in questi anni ho avuto il piacere di conoscere e condividere esperienze con ragazzi e ragazze che ancora oggi si interrogano sulla loro vita”.