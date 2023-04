Diocesi: Pavia, in serata la “Festa del noi”. Il vescovo Sanguineti incontra gli adolescenti

È in programma per la serata di oggi, sabato 15 aprile, a Pavia, l’incontro annuale dei ragazzi del post-Cresima (scuole medie) con il vescovo Corrado Sanguineti. Un appuntamento, quello della “Festa del noi”, che torna dopo lo stop forzato degli ultimi anni. L’appuntamento prenderà il via alle 19 con il momento di preghiera presieduto da mons. Sanguineti presso la chiesa di San Francesco. A seguire la cena presso l’oratorio del Carmine e il trasferimento a piedi presso l’oratorio di San Primo per la serata insieme.