Naufragio nel Crotonese: diocesi Catanzaro, stasera veglia di preghiera per le vittime

Nella serata di oggi, sabato 15 aprile, alle 21, nella basilica “Maria Ss. Immacolata” di Catanzaro, l’arcivescovo Claudio Maniago presiederà la veglia di preghiera “Il confine dell’umanità – Sono forse io il custode di mio fratello?”, nata – a quasi due mesi dalla tragedia consumata sulle spiagge di Cutro (Kr). Una tragedia che “ha colpito tutti noi e ci ha messi di fronte ai confini della nostra umanità”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di alcuni uffici e realtà aggregative diocesane per “interrogarsi sulla nostra capacità di accogliere la fragilità e la diversità, di ascoltare la voce di fratelli e sorelle che a un certo punto della loro vita hanno dovuto lasciare il paese in cui sono nati e cresciuti per cercare altrove condizioni per una vita degna e libera”.