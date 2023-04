Parlamento europeo: 10mila giovani allo European Youth Event di Strasburgo. Programma e modalità per partecipare

(Foto Parlamento europeo)

Al Parlamento europeo a Strasburgo il 9 e 10 giugno, si riuniranno 10mila giovani durante l’evento European Youth Event (Eye). L’incontro si concentrerà sulle elezioni europee del 2024, sul ruolo della democrazia e sull’impegno dei giovani. Lo comunica l’Europarlamento in una nota. L’evento sarà inaugurato dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, venerdì 9 giugno alle 11. Si prevedono oltre 250 attività, in presenza o ibride, tra dibattiti, networking, spettacoli artistici, sport e laboratori interattivi, organizzati dal Parlamento Ue in collaborazione con organizzazioni giovanili, altre istituzioni Ue, la società civile e gli stessi partecipanti. Durante la sessione conclusiva verrà elaborato un Rapporto sulle idee dei giovani, emerse durante l’evento, che sarà distribuito a tutti i membri del Parlamento europeo.

Qui tutte le informazioni pratiche e il programma.