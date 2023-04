Diocesi: Mantova, da martedì “Sinergie – Costruire legami per generare futuro”. Incontri di approfondimento sulla lettera pastorale del vescovo Busca

“Sinergie – Costruire legami per generare futuro”. Questo il titolo dell’ultima lettera pastorale del vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, che sarà a centro di un ciclo di incontri di approfondimento che si terrà a Casa Nuvolari.

Tre gli appuntamenti in programma nel corso dei quali – viene spiegato in una nota – “gli intrecci e i legami tratteggiati nel testo diventano ‘sinergie disciplinari’ capaci di far interagire e dialogare vari ambiti di studio, ricerca e approfondimento. La filosofia, la teologia spirituale e le scienze sociali condividono e mettono a disposizione quello che appartiene al loro specifico, in una logica reticolare di incroci e fermentazioni reciproche”.

Si partirà martedì 18 aprile con un incontro di taglio filosofico: don Marco Cavallaro, dottore di ricerca e docente di Filosofia presso l’Issr “San Francesco” di Mantova, offrirà la sua riflessione sul tema “L’energia del Principio. In ascolto di Plotino e Aristotele”.

Lunedì 24 aprile sarà mons. Busca a condividere la sua riflessione su “Energie e sinergie nella spiritualità cristiana” per “scoprire come i percorsi interiori e religiosi proposti da diverse spiritualità intercettano il desiderio naturale degli umani di unirsi all’energie divina”.

Infine lunedì 8 maggio il sociologo Massimo Campedelli e il direttore della Caritas diocesana, Matteo Amati, animeranno l’incontro-laboratorio “Nuove sinergie per comunità inclusive”. Prendendo spunto dall’impegno caritativo e assistenziale della Chiesa mantovana, sarà un’occasione – viene evidenziato – per “lavorare” insieme agli attori sociali, ai rappresentanti delle istituzioni e a tutti coloro che vorranno partecipare per immaginare e progettare una comunità inclusiva, aperta e solidale.

Tutti gli incontri inizieranno alle 18.