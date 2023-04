Chiese di Sicilia: a Mascalucia incontro della commissione regionale dei Seminari per riflettere sulla bozza della “ratio formationis”

La bozza della “ratio formationis” per le Chiese che sono in Italia ed l’individuazione di urgenze formative sono state al centro della riunione dei componenti della Commissione regionale dei Seminari della Conferenza episcopale siciliana, presieduta dal vescovo delegato mons. Luigi Renna, tenutasi dal 13 al 14 aprile presso la Casa di Esercizi spirituali dei Missionari Passionisti, in Mascalucia (Ct).

L’incontro con le equipes formative dei Seminari di Sicilia, viene spiegato in una nota diffusa dalla Cesi nella serata di ieri, ha visto impegnati 30 formatori, tra rettori, vicerettori, padri spirituali, responsabili dei propedeutici.

Mons. Renna, arcivescovo di Catania e delegato della Cesi per i Seminari e le vocazioni, ha introdotto i lavori evidenziando in particolare due punti: “la natura dell’equipe formativa, che è comunità educante e generativa, a cui i seminaristi guardano attendendosi testimonianza di vita e competenza educativa”; “l’ottica della ratio vuole offrire delle linee che poi vanno mediate nella vita dei seminaristi ed in percorsi personalizzati”.

Il percorso, sviluppato sotto la guida di Matteo Cremaschini e Paola Massi, è stato sapientemente pensato dal responsabile regionale don Giovanni Mezzasalma della diocesi di Ragusa, che ha indirizzato la riflessione attorno alle tre novità principali della nuova ratio per un confronto su possibili modifiche o aggiunte da poter comunicare alla Cei in vista della pubblicazione definitiva del documento nel prossimo mese di novembre: il legare il conferimento dei ministeri di accolitato e lettorato più al Battesimo che non in vista del conferimento dell’Ordine sacro; l’introduzione di un possibile anno di esperienza missionaria per i seminaristi; l’introduzione di uno stage pastorale da proporre ai seminaristi al bisogno, unendo un momento ulteriore di formazione, di studio, di lavoro o di esperienza pastorale.