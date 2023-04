Arti e Mestieri: il 19 aprile inaugurazione della Scuola della Fabbrica di San Pietro

Mercoledì 19 aprile, alle 19, nell’atrio della basilica di San Pietro, avrà luogo l’inaugurazione accademica della Scuola delle Arti e dei Mestieri della Fabbrica di San Pietro, promossa in collaborazione con la Fondazione Fratelli tutti. La serata, moderata da Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, sarà introdotta dal card. Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica di San Pietro e della Fondazione Fratelli tutti, con i saluti istituzionali del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La lectio magistralis è affidata a Mario Cucinella, architetto, designer e accademico, fondatore di Mca–Mario Cucinella Architects, che parlerà agli studenti della Scuola e agli invitati presenti di “Artigiani digitali dell’architettura e del design. Pensare con le mani”. “Nei secoli – spiega Cucinella – le mani hanno contribuito a tramandare cultura e saperi; hanno dato vita ai pensieri, traducendoli in forma; hanno costruito il nuovo, si sono prese cura del nostro patrimonio culturale; hanno risanato cose danneggiate permettendo loro di sopravvivere nel tempo; hanno condotto fino a noi la storia e la condurranno nel futuro. È vitale ci siano Scuole che curino il sapere con le mani, che le guidino nella conoscenza di materiali antichi e nuovi, di nuove tecniche che siano di supporto ai saperi artigiani; e che questo sapere dilaghi nel tempo e nello spazio perché ci sia continuità fra passato presente e futuro”. Secondo Gambetti, la riflessione di Cucinella “riporta al centro una dimensione integrale dell’educazione, che sa riconnettere la conoscenza speculativa e quella pratica: la Scuola delle Arti e dei Mestieri della Fabbrica di San Pietro vuole proporre agli studenti un modello virtuoso anche in questo, mettendo in dialogo e integrando la tecnica e la tecnologia, le arti e lo studio teorico”. All’inaugurazione – si legge in una nota – interverranno Assunta Di Sante, cui è affidata la responsabilità scientifica della Scuola, e Nicoletta Marconi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), docente e consulente scientifica. Concluderà l’evento p. Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti e direttore della Scuola delle Arti e dei Mestieri. L’inaugurazione accademica offrirà anche l’occasione per illustrare, alla presenza del corpo decente e degli studenti, le materie di studio del prossimo ciclo.