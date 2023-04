Diocesi: Padova, domani Missio Meeting Giovani “Levanta te! C’è fretta nell’aria!”

“Levanta te!”. In portoghese significa “Alzati!” è l’invito per i giovani della diocesi di Padova… perché “C’è fretta nell’aria!”, come recita il titolo del Missio Meeting Giovani che, giunto alla sesta edizione, dà appuntamento domenica 16 aprile dalle 9.30 alle 17 al palazzetto dello sport di Ronchi di Casalserugo (Pd).

Una proposta rivolta in particolare ai giovani, invitati a trascorrere una domenica in compagnia per divertirsi insieme tra musica e animazione, ascoltando e incontrando giovani che vivono esperienze di pienezza in diverse situazioni e contesti personali o sociali.

Missio Meeting Giovani è organizzato dal Centro missionario diocesano di Padova in collaborazione con la Pastorale dei giovani, Medici con l’Africa Cuamm, gli istituti religiosi e missionari presenti in diocesi, ed è un’occasione per condividere la bellezza della missione come scambio di doni che riempie di senso la vita.

Tra i testimoni della giornata ci saranno don Sandro Ferretto, missionario fidei donum, rientrato dal Kenya, che condividerà la voglia di rialzarsi dei popoli Tugen e Pokot feriti da anni di violenze intertribali; Giulia Ruffato, atleta di handbike, che testimonierà la forza e il desiderio di superare i limiti e le difficoltà; il gruppo Legàmi della città di Como, che racconterà l’esperienza di incontro e dialogo con i giovani e con chi vive nella marginalità. Animerà il pomeriggio con la sua musica e la sua testimonianza di impegno Erica Boschiero, cantautrice italiana che vive a Treviso. Al termine della giornata, per chi lo desidera la santa messa.

Per partecipare c’è ancora la possibilità di iscriversi tramite il sito web www.missiomeeting.it.