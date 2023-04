Sclerosi multipla: Aism e Fism capofila nei progetti internazionali sulla malattia

“Oltre 40 milioni di euro destinati alla ricerca negli ultimi cinque anni, quasi 200 i gruppi di ricerca al lavoro per comprendere cosa scatena la malattia, i fattori di rischio, le strategie per combatterla, capire come riparare le lesioni, monitorare l’efficacia dei trattamenti e ottimizzare la riabilitazione. Condividendo i dati e puntando sull’innovazione e l’eccellenza, con una rete che dall’Italia abbraccia l’Europa e il mondo”. Così Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e la sua fondazione Fism presentano la Giornata della ricerca italiana nel mondo, che si celebra oggi, sabato 15 aprile. Fism è “il terzo finanziatore a livello mondiale tra le associazioni di sclerosi multipla per la ricerca sulla malattia: indirizza, collabora, promuove e coordina progetti internazionali che coinvolgono a oggi almeno 13 tra enti e università in tutto il mondo”. I ricercatori sono impegnati “in modelli di ricerca e innovazione responsabile promossi dall’Unione europea, in riabilitazione e in sanità pubblica”. Per informazioni www.aism.it.