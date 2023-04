Diocesi: Casale Monferrato, domani il vescovo Sacchi conferisce l’accolitato a tre seminaristi

Domani, nella domenica in Albis o della Divina Misericordia, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, conferirà l’ordine dell’accolitato a tre seminaristi. A riceverlo – in vista dell’ordinazione sacerdotale – saranno Joseph Kpodzro, Crépin Amevo e Marc Egbewozuame nel corso della celebrazione che il vescovo presiederà alle 18 nella cattedrale di Sant’Evasio.

“L’accolito – ricorda la diocesi in una nota – è colui che serve all’altare, coordina il servizio della distribuzione della Comunione nella e fuori della celebrazione dell’Eucaristia, in particolare alle persone impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. L’accolito anima inoltre l’adorazione e le diverse forme del culto eucaristico”.