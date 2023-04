Diocesi: Bergamo, al via stasera la “Settimana della Cultura – Nella città di tutti”

Prenderà il via stasera, a Bergamo, la “Settimana della Cultura – Nella città di tutti”, che fino al 23 aprile proporrà oltre 200 eventi sull’intero territorio diocesano. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura, dall’Ufficio Beni Culturali, dall’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni sociali e dagli Istituti culturali diocesani di Bergamo.

“Dal 15 al 23 aprile – si legge in una nota di presentazione – i cittadini saranno quindi invitati ad andare alla scoperta della ricchezza di iniziative che ne è scaturita e che animerà il territorio bergamasco. Sarà un’occasione unica per valorizzare le realtà culturali presenti nel territorio della nostra diocesi, rinnovando l’incontro e il legame con tutti”.

A inaugurare la settimana sarà nella serata di oggi, sabato 15 aprile, lo spettacolo “Canto degli esclusi”, ideato da Alessio Boni e Marcello Prayer, che andrà in scena dalle 20.45 nella cattedrale di Sant’Alessandro. A seguire, sotto i portici del Palazzo della Ragione in piazza Vecchia, un momento conviviale aperto a tutti.

Domenica 23 aprile, a conclusione della settimana, la Città Alta si riempirà di giochi, risate e colori, con un pomeriggio di festa interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi tra i 4 e i 12 anni. L’intero programma della “Settimana della Cultura – Nella città di tutti” è disponibile sul sito web della diocesi.