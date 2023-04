Diocesi: Nola, martedì 18 aprile l’evento “Leggere il Vangelo in tempo di crisi” con il domenicano Adrien Candiard

(Foto: diocesi di Nola)

Martedì 18 aprile, alle 19 presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola, si terrà l’evento “Leggere il Vangelo in tempo di crisi”. Ospite dell’incontro sarà Adrien Candiard, domenicano, saggista di fama internazionale. Il tema scelto riprende il sottotitolo dell’ultimo saggio del religioso francese, “Qualche parola prima dell’Apocalisse”, di recente uscita, edito dalla Lev.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo d’incontri “Restate in città” promosso di concerto dal Movimento ecclesiale d’impegno culturale (Meic), Istituto superiore di scienze religiose interdiocesano “Giovanni Duns Scoto” e dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Nola.

“Siamo davvero felici di poter ospitare padre Candiard – ha dichiarato il presidente del Meic di Nola, Alfonso Lanzieri – perché è figura di grande rilievo nell’ambito del dibattito culturale cristiano ma non solo. Le sue riflessioni, infatti, sono capaci di offrire una lettura profonda del nostro presente non solo sotto il profilo ecclesiale, ma anche dal punto di vista sociale e antropologico. Con lui ci faremo questa semplice ma crediamo importante domanda: ‘Di fronte alle vicende “apocalittiche” di questi ultimi anni – pandemia, cambiamenti climatici e guerra – cos’ha da dire di significativo il cristianesimo?’. Con Candiard proveremo insieme a pensare la nostra convivenza in questo tempo di veloci trasformazioni”.