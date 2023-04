Diocesi: Lamezia Terme, domani mons. Parisi presiede la messa per la festa della Divina Misericordia al santuario San Giovanni Paolo II di Cardolo

In occasione della Domenica della Divina Misericordia, domani il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, presiederà la celebrazione eucaristica delle 18.30 al santuario diocesano San Giovanni Paolo II di Cardolo. Qui, la Novena di preghiera in preparazione alla Festa della Divina Misericordia giunge a conclusione dopo un intenso cammino compiuto e scandito dalle riflessioni incentrate sui Vangeli della Risurrezione letti in chiave dell’amore misericordioso che Dio Padre ha manifestato e continua a comunicare. Anche quest’anno le celebrazioni di questi giorni sono state guidate da alcuni parroci delle parrocchie della diocesi lametina a cui hanno partecipato i fedeli della parrocchia e alcuni pellegrini.

Domani – spiega don Antonio Fiozzo, parroco e rettore del santuario – mons. Parisi sarà accolto non solo dai fedeli della parrocchia di Accaria ma anche dai fedeli pellegrini e devoti alla Divina Misericordia dei gruppi di preghiera delle zone del catanzarese e del cosentino.