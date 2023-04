Persone vulnerabili: Acli Lombardia-Irs-Ars, lunedì a Milano si presenta il Rapporto Over. “Ceto medio in difficoltà, caregiver sempre più schiacciati da fatiche quotidiane”

Verrà presentato lunedì 17 aprile, a Milano, il primo Report regionale dell’Over, l’Osservatorio vulnerabilità e resilienza nato dall’alleanza tra le Acli Lombardia aps e gli enti di ricerca Irs–Istituto per la ricerca sociale e Ars–Associazione per la ricerca sociale. I risultati dell’indagine, condotta sulla base dei dati raccolti dai Caf e da un survey, saranno illustrati a partire dalle 9.30 presso il Meet-Digital Culture Center. In una nota sono stati anticipati alcuni elementi: in particolare, “aumentano le disuguaglianze”; “le famiglie soffrono e di fronte agli inconvenienti rischiano di non farcela”; “il ceto medio ha una stabilità solo apparente”; “quando una famiglia già sotto pressione ha anche un carico di assistenza verso persone malate, anziane o in difficoltà, rischia di non farcela davvero”.

Il Report Over sarà presentato da Daniela Mesini, Sergio Pasquinelli, Giulia Assirelli, Francesca Pozzoli di Irs; per le Acli Lombardia saranno presenti il presidente Martino Troncatti e Giuseppe Imbrogno. Nel corso della mattinata interverranno l’assessore Elena Lucchini di Regione Lombardia, l’assessore Lamberto Bertolé del Comune di Milano, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, Anna Meraviglia di Anci Lombardia, Giulia Ghezzi, vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, Federica Trapletti, segretaria regionale dello Spi Cgil Lombardia, e Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Introdurrà e modererà l’incontro Dario Bolis di Fondazione Cariplo.