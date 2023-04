A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia del musicista Vincenzo Deluci. Domani approfondimento sulla Divina Misericordia

Nella puntata di “A Sua Immagine” in onda oggi, dalle 16, su Raiuno, Lorena Bianchetti incontra Vincenzo Deluci, musicista jazz con una bella carriera avviata al successo. Suona con musicisti del calibro di Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Renzo Arbore, Avion Travel e si esibisce nel celebre Blue Note di New York. All’età di trent’anni, al termine della serata, il gruppo fa ritorno a casa in auto ma qualcosa va storto. Uno sconosciuto gli taglia la strada, coinvolgendo la vettura in un grave incidente. “Ho capito subito che da quel momento in poi nulla sarebbe stato più come prima”, racconta il musicista. E la diagnosi dei medici non lascia dubbi: Deluci è destinato a una vita statica, da trascorrere per lo più a letto. Ma per Vincenzo la musica è tutta la sua vita e confida al padre che desidera con tutte le sue forze avere la possibilità di continuare a suonare. Il padre, meccanico di professione, inventa un sistema idraulico per far funzionare i pistoni della tromba tramite un joystik azionato dall’unica mano che si poteva muovere. Ora Vincenzo può suonare la tromba con il suo trio, ma questa esperienza lo ha portato a pensare ad altri disabili motori come lui. Fonda una Onlus: Accordi Abili, dove con un gruppo di esperti progetta strumenti adatti a specifiche disabilità. L’obiettivo è quello di creare sistemi personalizzati che consentano a chi ha dei deficit a livello fisico di tornare a vivere la musica. L’esortazione che fa Vincenzo ai giovani, sulla base della sua esperienza, è quella di trovare in sé stessi ciò che più desiderano e amano fare e perseguirlo senza incertezze. Perché è quello che darà il senso alla nostra vita anche nei momenti più difficili da affrontare.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Ottava e ultima puntata itinerante in Turchia prima del tragico evento e non nei luoghi del terremoto. Il nostro viaggio si conclude in due luoghi d’eccezione: il “castello” di Uchisar nel punto più elevato della Cappadocia, realizzato scavando direttamente nella roccia di tufo, e nella città sotterranea di Kaimakly, un labirinto di tunnel e cunicoli le cui origini risalgono ai periodi tra il VI e X secolo: un luogo che ricorda l’episodio dell’apparizione di Gesù dopo la risurrezione quando si presenta a Tommaso e agli apostoli riuniti a porte chiuse.

Seconda domenica dopo Pasqua: domenica della Divina Misericordia. Sarà interamente dedicato a questo tema la puntata di “A Sua Immagine” domenica 16 aprile, in onda dalle 10.30. Chi era suor Faustina Kowalska? Cosa si intende per Divina Misericordia? Che legame c’era tra la santa polacca e Papa Giovanni Paolo II (che la beatificò e poi canonizzò nel 2000)? Come si recita la coroncina? Di questo e tanto altro parlerà Lorena Bianchetti con i suoi ospiti: don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e conduttore delle “Ragioni della Speranza” (che nel 2019 è stato nei luoghi di santa Faustina con le telecamere di “A Sua Immagine”); Rosanna Virgili, biblista; Cecilia Gerardi, mamma della piccola Elide, che qualche anno fa ha ricevuto una grazia per la sua bambina pregando davanti al quadro di Gesù misericordioso.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Fano. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.