Diocesi: Ac Savona-Noli, domani a Villapiana il ritiro pasquale unitario

“Maria si alzò e andò in fretta”. Questo il tema al centro del ritiro spirituale unitario promosso in occasione del tempo di Pasqua dal centro diocesano dell’Azione Cattolica di Savona-Noli. L’appuntamento sarà ospitato domani, domenica 16 aprile, nei locali della parrocchia San Francesco da Paola, in via Lorenzo Traversagni, nel quartiere Villapiana. Dopo il pranzo di autofinanziamento dei giovani di Ac per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, alle 14 inizieranno la preghiera e la riflessione. Conclusione prevista intorno alle 16.30.