Ucraina: Genova, domani momenti di preghiera, una marcia e commemorazione delle vittime della guerra

La comunità ucraina di Genova si prepara a celebrare l’anniversario della resistenza del popolo ucraino ad un anno dall’inizio della guerra. Venerdì 24 febbraio, infatti, nella chiesa di Santo Stefano nel centro cittadino, si terranno alcuni “momenti di preghiera per l’Ucraina” e di “ricordo delle vittime della guerra”. Lo rende noto il cappellano della comunità, padre Vitaly Tarasenko, attraverso i social network. In una giornata che il cappellano intende dedicare al digiuno, si terranno due momenti di preghiera: alle 15 verrà celebrata la Via Crucis in lingua ucraina mentre alle 18, nella stessa chiesa, si terrà la Via Crucis in lingua italiana. Seguirà una marcia illuminata dalle candele fino a piazza De Ferrari. A partire dalle 19 si terrà la “cerimonia di commemorazione delle vittime dell’aggressione russa” con “testimonianze sulla resistenza del popolo ucraino” e espressioni di “solidarietà nei confronti dell’aggredito”. All’iniziativa sono invitati tutti i cittadini.