Quaresima: Tv2000, da domani, per tutti i venerdì, la Via Crucis da Gerusalemme

Tv2000, dal 24 febbraio e per tutti i venerdì di Quaresima, alle 11, trasmette la Via Crucis sulla Via Dolorosa nella città vecchia di Gerusalemme, insieme ai frati francescani della Custodia di Terra Santa.

Un appuntamento a cui partecipano pellegrini di ogni nazionalità per ripercorrere i passi di Gesù verso il Calvario. Le 14 stazioni della Via Crucis si snodano negli stretti vicoli del quartiere oggi musulmano, tra i rumori e gli odori del mercato fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Sul Calvario e nell’Edicola della Resurrezione. Da secoli la Via Crucis è parte della vita religiosa di Gerusalemme: alla fine dell’epoca crociata ha assunto un percorso preciso, che nel XVI secolo era conosciuto come Via Dolorosa. Nel 1880 i Francescani ne hanno ripreso la pratica pubblica, ogni venerdì dell’anno.