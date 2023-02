Ucraina: Acireale, domani la Via Crucis cittadina per la pace presieduta dal vicario generale della diocesi

Ad un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino, il 24 febbraio, primo Venerdì di Quaresima, su proposta del Coordinamento Acireale per la pace, l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, guidato da don Orazio Tornabene, si terrà la Via Crucis cittadina per la pace e la nonviolenza. Presiede mons. Agostino Russo, vicario generale della diocesi.

Appuntamento alle 18.30 nella chiesa Madonna dell’Indirizzo sita in piazza Salvo D’Acquisto, ad Acireale. Alle 19 avrà inizio la Via Crucis da piazza Indirizzo, percorrerà corso Umberto fino a giungere in piazza Duomo. La conclusione avverrà nella basilica cattedrale. Don Orazio Tornabene afferma: “La pace è la vittoria di ogni conflitto e discordia. La guerra, evento tragico di morte, rischia di essere circostanza ordinaria, così da assopire le coscienze sotto il velo dell’indifferenza. Al mistero della croce e alla sequela di Cristo, vogliamo rivolgere la nostra attenzione e la nostra preghiera per il mondo, in particolare verso coloro che subiscono l’orrore ed il rumore delle armi”.

Si combatte e si muore per le guerre. Si patiscono sistematiche violazioni dei diritti umani e si subiscono le dittature, senza dimenticare la criminalità organizzata. Mons. Agostino Russo evidenzia che “la Via Crucis è un percorso che ci invita alla piena libertà di amare, fino al dono della vita”. “La fraternità tra i popoli sia il segno tangibile della tanto desiderata civiltà dell’amore”.