Diocesi: Sassari, al via domani in Seminario gli incontri “La Parola che… chiama” per introdurre alla lectio divina

“La Parola che… chiama”. A partire da domani, venerdì 24 febbraio, presso la Cappella del Seminario arcivescovile a Sassari, alle ore

20, prenderà il via il percorso che prevede alcuni incontri pratici di introduzione al metodo della lectio divina. Nel primo incontro, dal titolo “La Parola che… chiama. Leggere la vita come dono d’Amore”, la lectio divina sarà tenuta dall’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba.

L’iniziativa è promossa dal Seminario e dal Centro diocesano vocazioni per la Quaresima ed è rivolta ad adolescenti e giovani.

Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di marzo.