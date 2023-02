Svizzera: Lugano, al via un corso di formazione liturgico-pastorale promosso dalla Facoltà di Teologia

Prenderà il via nella serata di oggi, giovedì 23 febbraio, a Lugano, un itinerario di approfondimento della recente lettera “Desiderio Desideravi” di Papa Francesco allo scopo di focalizzare l’attenzione su alcuni “spunti di riflessione per contemplare la bellezza e la verità del celebrare cristiano”. “Un importante documento sulla formazione liturgica”, viene sottolineato in una nota della diocesi di Lugano, nel quale “il Papa esprime il bisogno di una riflessione continua e feconda sulla vita liturgica della Chiesa, espressione del dialogo tra l’uomo e Dio attraverso i secoli”.

Il corso è promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano, affiliata all’Università della Svizzera italiana (Usi), insieme alla Commissione di liturgia pastorale della diocesi di Lugano in occasione del 60° anniversario dalla pubblicazione della costituzione conciliare sulla liturgia “Sacrosantum Concilium”. Le lezioni saranno tenute da Giovanni Conti (professore di Musica sacra e musicologia liturgica e consultore della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti presso la Santa Sede), don Fabiano Guidicelli (parroco di Biasca), don Piotr Zygmunt (parroco di Stabio) ed Emanuele Di Marco (professore di Teologia pastorale) nelle serate di giovedì, dalle 20.15 alle 21.45, nella sede della Facoltà di Teologia in via Buffi 13 (Campus Usi).