Corridoi umanitari: 97 rifugiati afghani a Roma. Impagliazzo (Sant’Egidio), “pronti ad accogliere altre persone”

Corridoi umanitari (Foto Sir)

“In un tempo di oblio delle guerre e delle loro tragiche conseguenze, non abbiamo dimenticato le sofferenze degli afghani”. Lo ha detto il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, a commento degli arrivi questa mattina a Roma Fiumicino di 97 rifugiati afghani grazie al programma dei corridoi umanitari. “Oggi – aggiunge – per tante famiglie comincia una nuova vita, al sicuro in Italia, grazie ai corridoi umanitari, frutto della virtuosa collaborazione tra istituzioni e società civile che mostra quanto sia possibile salvare vite umane, accogliere e integrare. Con l’arrivo di oggi si esaurisce la quota di accoglienza stabilita per Sant’Egidio nel protocollo firmato il 4 novembre 2021 con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. La nostra Comunità è pronta ad accogliere altre persone e auspichiamo da parte delle istituzioni un’estensione del protocollo, in modo da rispondere alla sofferenza, in particolare, di tante donne afghane”.