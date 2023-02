Proseguono, ad Avezzano, gli incontri di “Cattedrale in dialogo”. Al centro dell’appuntamento in programma nella serata di oggi, giovedì 23 febbraio, sarà la figura di san John Henry Newman. A parlare di “John Henry Newman e il prezzo dell’unità della fede” sarà padre Hermann Geissler, presbitero della Famiglia spirituale “L’Opera” e direttore del Centro internazionale degli amici di Newman, nell’incontro ospitato dalle 21 nella sala blu della cattedrale (ingresso da via Marconi).