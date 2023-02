Quaresima: mons. Vaccari (Massa Carrara-Pontremoli), “usciamo da noi stessi per metterci in ascolto della Parola di Dio”

“La Quaresima è un invito alla conversione personale, mentre il Sinodo che la Chiesa italiana ha intrapreso è un percorso di conversione comunitaria, come popolo di Dio usciamo, allora, da noi stessi e dalle nostre abitudini per metterci in ascolto della Parola di Dio, sui sentieri che il Signore ci vorrà indicare”. Così il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, in uno dei passaggi del videomessaggio che ha rilasciato al canale YouTube della diocesi, per la Quaresima, tempo liturgico contraddistinto per i credenti dall’intensificare la preghiera, adottare la pratica del digiuno ed esercitare la carità nei confronti dei più bisognosi.

Ogni venerdì di Quaresima, alle 18, presiede la celebrazione eucaristica in onore del Crocifisso conservato nella cattedrale, che a turno vedrà la partecipazione dei fedeli delle parrocchie del vicariato di Massa.