Ucraina: Caritas Campobasso-Bojano, domani una veglia per la pace ad un anno dello scoppio della guerra

“L’inutile strage. Insieme sulla via della pace”. Questo il titolo della veglia per la pace che la Caritas diocesana di Campobasso-Bojano promuove domani, venerdì 24 febbraio, presso la chiesa della “Libera” a Campobasso, ad un anno dall’invasione dell’Ucraina. “L’arcidiocesi di Campobasso-Bojano – si legge sul sito della Chiesa locale – si unisce con un momento di preghiera per essere vicini alle vittime dell’inutile strage. Ci sarà una veglia di preghiera e di riflessione perché il cuore degli uomini, spesso così duro e ostile, si apra finalmente a trattative di pace, percorrendo la strada della diplomazia e non degli armamenti ulteriori. Partecipando alla preghiera ci impegniamo, anche politicamente, ad avviare trattative non ad inviare armi, ricordando la profezia di Isaia che ‘le lance diventeranno strumenti di lavoro e non di offesa’”. L’arcidiocesi invita “tutti a condividere” questo momento, nella certezza che “la preghiera è l’unica vera arma che abbiamo in mano in questi difficili momenti”.