Ucraina: Caritas Città di Castello, domani fiaccolata per la pace e Via Crucis

In occasione del primo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina la Caritas diocesana di Città di Castello ha organizzato una fiaccolata per la pace che avrà luogo domani, venerdì 24 febbraio. Appuntamento alle 20.45 presso la chiesa di San Francesco in Città di Castello. La fiaccolata raggiungerà il Monastero di Santa Veronica dove, alle 21, verrà animata la Via Crucis presieduta da don Andrea Czortek, vicario generale della diocesi.

L’equipe della Caritas, invitando a partecipare al momento di preghiera, sottolinea che il grido della pace non può essere soppresso. Emblematiche al riguardo alcune parole di Papa Francesco: “Sale dal cuore delle madri, è scritta sui volti dei profughi, delle famiglie in fuga, dei feriti o dei morenti. E questo grido silenzioso sale al Cielo. Non conosce formule magiche per uscire dai conflitti, ma ha il diritto sacrosanto di chiedere pace in nome delle sofferenze patite, e merita ascolto. Merita che tutti, a partire dai governanti, si chinino ad ascoltare con serietà e rispetto”.