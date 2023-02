Diocesi: Rieti, il 24 febbraio ‘maratona’ di preghiera per la pace in Ucraina

A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna ha indetto per venerdì prossimo, 24 febbraio, una “maratona” di preghiera per la pace, in forma di adorazione eucaristica continuata da svolgersi in Cattedrale, con “staffetta” di presenza delle parrocchie della zona pastorale cittadina, dei religiosi e delle religiose, delle aggregazioni laicali. Lo riferisce la stessa diocesi nel suo sito ufficiale (http://www.chiesadirieti.it/). A dare il via alla preghiera (ore 8.30) la parrocchia del Sacro Cuore (Quattrostrade), e ogni ora si daranno il cambio le altre: nell’ordine, Sant’Agostino, San Michele Arcangelo, San Francesco Nuovo, San Giovanni Bosco, San Giovanni Battista, Vazia, Ordine Francescano Secolare, Cattedrale e Santa Lucia, Madonna del Cuore, Santa Maria Madre della Chiesa, Regina Pacis e per ultima alle 20.30 Santa Barbara in Agro. Tuttavia, precisa la diocesi reatina, “ciascuno sarà libero di ritrovarsi in preghiera davanti al Signore durante l’intera giornata anche al di là dei turni, secondo il proprio desiderio e la propria disponibilità. Alle 21.30 la conclusione con la preghiera di compieta presieduta da mons. Piccinonna. Anche nelle altre zone della diocesi è stato lanciato l’invito a organizzare, nello stesso giorno, appositi momenti di preghiera a livello interparrocchiale.