Diocesi: Sassari, da stasera la visita pastorale dell’arcivescovo Saba alle comunità della forania di Ploaghe

Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane a Ittiri, Usini e Tissi, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba prosegue gli incontri nelle comunità della forania di Ploaghe a Ossi, Muros e Cargeghe. Oggi il vescovo sarà accolto a Ossi dove alle 18.15 celebrerà la santa messa nella chiesa di San Bartolomeo prima di incontrare il consiglio comunale nell’aula consiliare e il mondo del lavoro nell’oratorio parrocchiale. Domani, al mattino, sono previste le visite nelle scuole dell’infanzia, asili, elementari e medie mentre nel pomeriggio è in calendario un incontro con le associazioni sanitare e di volontariato con benedizione del Centro diurno di Ossi. Sabato 25, nel pomeriggio, Gian Franco Saba potrà confrontarsi con i ragazzi e i giovani nell’oratorio parrocchiale prima di visitare le attività commerciali di Ossi e i gruppi folk in un incontro-spettacolo con i gruppi folk e i poeti, seguito da un momento di convivialità. Domenica 26 doppia celebrazione nel pomeriggio: alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Cargeghe mentre alle 18 in quella di Muros. Lunedì 27 febbraio, al mattino, il vescovo visiterà anche le scuole dei due paesi mentre nel pomeriggio, dopo la messa nell’oratorio di Santa Croce a Cargeghe si svolgerà l’incontro interparrocchiale dedicato ai catechisti nel centro culturale. Martedì 28 il vescovo farà ritorno a Ossi, alle ore 10, per incontrare i rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia municipale, dei Barracelli e dell’Anc. In tarda mattinata Gian Franco Saba visiterà gli ammalati. Alle 19 è in programma l’incontro con le associazioni nel centro culturale a Muros, paese nel quale, il giorno seguente, il presule incontrerà gli amministratori in municipio e poi i lavoratori e gli imprenditori nella zona industriale al mattino. Alle 17.30 spazio a un momento di confronto con le società sportive di Ossi nei locali del Cinema Casablanca e a seguire un incontro interparrocchiale dedicato ad associazioni, confraternite, comitati, operatori della carità nell’oratorio parrocchiale. Durante la serata si terrà anche la presentazione delle attività della Fondazione Accademia. Giovedì 2 marzo il vescovo visiterà agli anziani ospiti di Villa Anna a Cargeghe e subito dopo anziani e ammalati a Muros prima di incontrare gli amministratori di Cargeghe nel municipio. In tarda serata, intorno alle 19, è in programma l’incontro interparrocchiale dei Consigli pastorali e degli affari economici con i responsabili degli Uffici diocesani nel Centro culturale di Muros. Venerdì 3 marzo, al mattino, a ricevere la visita del vescovo saranno gli studenti della scuola primaria e secondaria di Tissi. Alle 19 si svolgerà un momento di preghiera comunitario con la Via Crucis interparrocchiale con partenza dalla chiesa parrocchiale di Muros e conclusione nell’oratorio di Santa Croce a Cargeghe. Sabato 4 marzo, al mattino, il vescovo incontrerà l’amministrazione comunale di Tissi e alcuni rappresentanti del mondo giovanile nei locali del municipio. Alle 17.30 la chiesa parrocchiale di Cargeghe ospiterà la messa che coinvolgerà le comunità di Muros e Cargeghe. Domenica 5 marzo, dopo l’incontro con il consiglio pastorale e gli operatori della carità di Ossi, si terrà la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione della visita pastorale nella chiesa di San Bartolomeo a Ossi.