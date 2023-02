Consiglio d’Europa: nuovo corso online Help sul divieto di tortura e maltrattamento anche in tempi di conflitti

Una versione aggiornata del corso online Help (Programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto sui diritti umani) sul divieto di maltrattamento è ora disponibile sulla piattaforma di e-learning Help. “Oltre 10.000 ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo riguardano conflitti tra Stati membri”, precisa il Consiglio d’Europa. “Questi casi, spesso complessi, riguardano l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti”. È stato aggiunto un nuovo modulo dedicato al divieto di maltrattamento in tempi di conflitti, “che include l’impatto di genere ed è particolarmente rilevante nelle zone di guerra”. Questo corso online gratuito “ha lo scopo – si precisa – di assistere i professionisti del diritto negli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’applicazione efficace delle norme sul divieto di maltrattamento”.