Ucraina: Arezzo, domani in cattedrale rosario per la pace. Mons. Migliavacca, “Maria aiuti l’umanità a trovare le strade del dialogo e della pace”

(foto diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, è in programma per il 24 febbraio alle 19 nella cattedrale di Arezzo, un momento di preghiera, aperto a tutti, per chiedere l’intercessione della Madonna affinché possano cessare le ostilità e venga ripristinata la giustizia. “Vorrei chiedere che Maria accompagnando tutti noi e vegliando sul mondo intero aiuti l’umanità a trovare le strade del dialogo e della pace. Ne abbiamo tanto bisogno e mi piacerebbe questa diventasse la preghiera oggi di tutti noi: una grande preghiera per la pace perché crescano la fraternità e il dialogo in tutto il mondo, in modo particolare in Ucraina”. Sono queste le parole di mons. Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, in occasione della festa della Madonna del Conforto dalla quale è scaturita l’idea del rosario per la pace in Ucraina che verrà trasmesso in diretta su Tsd nel canale 85 (visibile in tutta la Toscana) e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.