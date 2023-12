Summit Ue-Cina: dialoghi su economia, sicurezza, guerra Russia-Ucraina, diritti umani. Michel, “opportunità di dialogo”

(Photo European Commission)

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno incontrato oggi, per il 24° vertice Ue-Cina, a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping, seguito da uno scambio con il premier cinese Li Qiang. “Il vertice è stata un’opportunità per dialogare con la Cina dopo un periodo di intensificati contatti e dialoghi bilaterali”, si legge in un comunicato diffuso dall’Ue. “Visite e dialoghi ad alto livello su questioni strategiche e di politica estera, diritti umani, commercio ed economia, clima, ambiente e digitale hanno aperto la strada al vertice, dimostrando l’impegno dell’Ue a dialogare con la Cina”. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel commenta: “la relazione Ue-Cina è importante. Ma dobbiamo rendere le nostre relazioni commerciali ed economiche più equilibrate e reciprocamente vantaggiose. Continueremo a lavorare per le pari opportunità per le nostre aziende. Oggi dovrebbe essere un primo passo. Contiamo inoltre sulla Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per proteggere la Carta delle Nazioni Unite e in particolare la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Continueremo a dialogare con la Cina sulla base di trasparenza e reciprocità”. Al centro dei dialoghi anche la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il rispetto dei diritti umani in Cina.